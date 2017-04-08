Такой Xbox нам не нужен

Победителей нет, есть проигравшие

Стычка между Microsoft и Sony на рынке виртуальных развлечений началась ещё в 2013 году. Во время анонса и запуска продаж нового поколения консолей — PS4 и Xbox One. Компании явно торопились с запуском приставок, как Королёв с запуском ракеты раньше американцев. И если в гонке выхода в космос первыми никто не пострадал, то в войне консолей мы с вами — покупатели и фанаты — понесли колоссальные потери.

В первую очередь удар пришёлся на наши с вами кошельки. Стоимость консолей составляла примерно 20–26 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Стоит отметить, что Xbox One стоил дороже на 100 долларов из-за идущего в комплекте Kinect, разъёма для которого в Scorpio не будет. Придётся покупать переходник. О какой поддержке и уважении игроков идёт речь?

Но главной проблемой оставались игры. Консоли вышли, а играть на них было не во что. Попробуйте вспомнить стартовую линейку двух главных гигантов. Вы будете огорчены. Игр не завезли. Сейчас ситуация не изменилась. Эксклюзивов по-прежнему мало, и, судя по ближайшим анонсам, картина не изменится.

Скорпион без жала

Самым большим плевком в лицо фанатов Xbox была презентация технических характеристик консоли. Её показали журналистам из Eurogamer, которые выпустили несколько текстов-простыней про то, как же это круто. На практике Microsoft просто слили приставку. Безжалостно и беспощадно.

Мне, как покупателю консоли, абсолютно плевать на то, что у неё внутри. Я покупаю её для того, чтобы играть в игры и они работали без перебоев. Если у меня вдруг появится желание покопаться в железе, всегда есть компьютер. Приобретая приставку, я прежде всего думаю о развлечениях, которые она сможет мне предоставить. Но производителям консолей параллельно на мнение потребителя.

Понятно, что Microsoft хотят угнаться за Sony с их PS4 PRO, но она вышла в ноябре 2016-го, а вот Scorpio обещают к концу 2017-го. Задумайтесь, будет ли нужен этот монстр в конце года. Тем более что игр под него не предвидится, а на E3 и Gamescom нам вряд ли покажут что-то умопомрачительное.

Если у вас нет телевизора с экраном 4К, то вы не сможете увидеть то, на что мы рассчитывали Фил Спенсер, руководитель игрового направления Microsoft

Давайте посчитаем. Самый нищебродский телевизор с поддержкой 4К обойдётся в 40 тысяч рублей. Сама приставка будет стоить около 30. То есть минимальный набор встанет вам в 70 тысяч кровных, не считая сами игры. Стоит отметить, что хороший игровой ПК стоит гораздо меньше. И всё это для того, чтобы увидеть минимальные изменения в графике и почувствовать геймплей на кончиках пальцев? Нет, спасибо, я не голодный.