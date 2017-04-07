В Стокгольме трое мужчин открыли огонь после того, как грузовик протаранил толпу
Фото: dailymail.co.uk
В Стокгольме трое мужчин открыли огонь после того, как грузовик протаранил толпу. Об этом пишет Daily Mail.
По данным СМИ, трое мужчин выпрыгнули из грузовика сразу же после теракта и открыли огонь по полицейским, окружившим автомобиль. Двоих мужчин задержали на месте. Судьба остальных злоумышленников остаётся неизвестной.
Фото: dailymail.co.uk
Напомним, по разным данным, в результате теракта в Швеции погибло от трёх до пяти человек.