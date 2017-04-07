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Регион
Опубликовано 7 апреля 2017, 18:28

В Стокгольме трое мужчин открыли огонь после того, как грузовик протаранил толпу

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

В Стокгольме трое мужчин открыли огонь после того, как грузовик протаранил толпу. Об этом пишет Daily Mail.

По данным СМИ, трое мужчин выпрыгнули из грузовика сразу же после теракта и открыли огонь по полицейским, окружившим автомобиль. Двоих мужчин задержали на месте. Судьба остальных злоумышленников остаётся неизвестной.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Напомним, по разным данным, в результате теракта в Швеции погибло от трёх до пяти человек.

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Камран Гасанов
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