В Ростуризме призвали россиян не поддаваться панике в связи с терактом в Швеции

В Ростуризме призвали россиян в Стокгольме не поддаваться панике, избегать мест массового скопления людей и быть бдительными. Так в агентстве отреагировали на теракт в Швеции.

— Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, находящимся в Швеции, не поддаваться панике, соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления народа и следовать указаниям местных властей, — говорится в сообщении Ростуризма.