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Регион
Опубликовано 7 апреля 2017, 18:30

В Ростуризме призвали россиян не поддаваться панике в связи с терактом в Швеции

Фото:&nbsp;&copy;Jessia Gow/TT News Agency via REUTERS

Фото: ©Jessia Gow/TT News Agency via REUTERS

В Ростуризме призвали россиян в Стокгольме не поддаваться панике, избегать мест массового скопления людей и быть бдительными. Так в агентстве отреагировали на теракт в Швеции.

— Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, находящимся в Швеции, не поддаваться панике, соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления народа и следовать указаниям местных властей, — говорится в сообщении Ростуризма.

Напомним, ранее премьер-министр Швеции назвал наезд грузовика на толпу терактом. По разным данным, жертвами стали от трёх до пяти человек.

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Янковская Ольга
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