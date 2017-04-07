Петербуржец в Стокгольме: После теракта огромные пробки, такси не едут
Фото: © TT News Agency/Noella Johansson/via REUTERS
Житель Санкт-Петербурга Андрей, оказавшийся в командировке в Стокгольме во время наезда грузовика на людей, рассказал Лайфу о ситуации в городе. По словам молодого человека, сейчас весь центр шведской столицы перекрыт, метро и поезда остановлены, из некоторых зданий людей не выпускает полиция.
Житель Петербурга оказался в квартале от места теракта в Стокгольме
Фото: © TT News Agency/Noella Johansson/via REUTERS
— Рейсы задерживаются, аэропорт пока открыт. Люди, кто мог дойти пешком, уходят домой, остальные ждут, когда ситуация разрешится каким-то образом, так как огромные пробки в городе и такси отказываются ехать в тот же аэропорт, — отметил Андрей.
Петербуржцу самому не удалось уехать в аэропорт, поскольку заказанное им такси отменили. В момент произошедшего Андрей находился в квартале от места, где грузовик въехал в толпу людей. О произошедшем он узнал от шведских коллег.
Напомним, 3 апреля на пешеходной улице в Стокгольме грузовик врезался в толпу людей. По последним данным шведских СМИ, погибло пять человек. За развитием событий следите в нашей текстовой трансляции.