Петербуржец в Стокгольме: После теракта огромные пробки, такси не едут

Житель Санкт-Петербурга Андрей, оказавшийся в командировке в Стокгольме во время наезда грузовика на людей, рассказал Лайфу о ситуации в городе. По словам молодого человека, сейчас весь центр шведской столицы перекрыт, метро и поезда остановлены, из некоторых зданий людей не выпускает полиция.

— Рейсы задерживаются, аэропорт пока открыт. Люди, кто мог дойти пешком, уходят домой, остальные ждут, когда ситуация разрешится каким-то образом, так как огромные пробки в городе и такси отказываются ехать в тот же аэропорт, — отметил Андрей.

Петербуржцу самому не удалось уехать в аэропорт, поскольку заказанное им такси отменили. В момент произошедшего Андрей находился в квартале от места, где грузовик въехал в толпу людей. О произошедшем он узнал от шведских коллег.