Путин выразил соболезнования королю Швеции в связи с терактом

Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате наезда грузовика.

Сегодня президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Швеции Карлу XVI Густаву в связи со случившимся сегодня в Стокгольме терактом.

— Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершённого в Стокгольме. В нашей стране не понаслышке знают о злодеяниях международного терроризма. В этот тяжёлый час россияне скорбят вместе с народом Швеции, — написал Путин в своей телеграмме.