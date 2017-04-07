Политолог Мухин объяснил, почему террористы выбрали Швецию
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Благополучная скандинавская страна может считаться моделью для разрушения ценностей западного мира, считает Алексей Мухин.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с Лайфом объяснил, чем могли руководствоваться организаторы теракта в Стокгольме.
Тихая Швеция — идеальная модель, чтобы разрушить базовые ценности христианского мира. Речь идёт о системном разрушении, о создании хаоса в христианском мире, выбирают разные страны, в том числе благополучные
Политолог Алексей Мухин
Сегодня днём в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей. Произошедшее уже назвали терактом власти страны.