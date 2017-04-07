Депутат ГД: Путь "Томагавков" к авиабазе в Сирии выложен стодолларовыми купюрами
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Зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек считает, что ракетным ударом по авиабазе Шайрат американцы презентовали
мировой общественности эффектный, но неоправданно дорогой способ ведения агрессивных боевых действий.
— Воистину неисчерпаем американский бюджет: сгоревшие сирийские самолёты все вместе миллиона не стоят, а налогоплательщикам США обошлись почти в 120 миллионов. Любой восточный коммерсант просто бился бы в экстазе от такой сделки, — комментирует парламентарий. — А если выражаться языком цифр, то путь американских томагавков к сирийский авиабазе выложен стодолларовыми купюрами. Возможно, в Пентагоне операцию так и назвали — "стодолларовое шоссе".
Но если официальному Вашингтону маневры с "Томагавками" оказались по карману, то "союзники" Штатов вряд ли потянут такую нагрузку на бюджет, отмечает депутат.
— Разумеется, окружение Вашингтона закатывает глаза в сладостной истоме, наперебой расхваливая эффективность ракетного удара, а про себя думают: "Не дай бог американцы на следующую операцию и меня пригласят — без штанов останемся!", — отметил в беседе с Лайфом Руслан Бальбек.
Напомним, минувшей ночью с кораблей ВМС США в Средиземном море было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. База использовалась правительственными войсками для борьбы с боевиками.