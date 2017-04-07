Депутат ГД: Путь "Томагавков" к авиабазе в Сирии выложен стодолларовыми купюрами

Зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек считает, что ракетным ударом по авиабазе Шайрат американцы презентовали мировой общественности эффектный, но неоправданно дорогой способ ведения агрессивных боевых действий.

— Воистину неисчерпаем американский бюджет: сгоревшие сирийские самолёты все вместе миллиона не стоят, а налогоплательщикам США обошлись почти в 120 миллионов. Любой восточный коммерсант просто бился бы в экстазе от такой сделки, — комментирует парламентарий. — А если выражаться языком цифр, то путь американских томагавков к сирийский авиабазе выложен стодолларовыми купюрами. Возможно, в Пентагоне операцию так и назвали — "стодолларовое шоссе".

Но если официальному Вашингтону маневры с "Томагавками" оказались по карману, то "союзники" Штатов вряд ли потянут такую нагрузку на бюджет, отмечает депутат.

— Разумеется, окружение Вашингтона закатывает глаза в сладостной истоме, наперебой расхваливая эффективность ракетного удара, а про себя думают: "Не дай бог американцы на следующую операцию и меня пригласят — без штанов останемся!", — отметил в беседе с Лайфом Руслан Бальбек.