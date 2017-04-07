В Совфеде призвали страны мира делиться опытом отслеживания террористов в Сети

— У американцев подразделение по кибербезопасности — пять тысяч человек. Можете представить, что такое пять тысяч человек? Это вся советская разведка в таком количестве была. Это значит, что американцы поняли опасность, которую таит в себе Интернет с точки зрения террористических угроз. И они пытаются его контролировать. Страны должны объединиться, понять, что надо действовать вместе с Россией. Вместе с Китаем и другими странами вырабатывать новые признаки подготовки к террористическим атакам в киберпространстве. Во всём этом нужно разбираться, советоваться друг с другом, обмениваться опытом, выстраивать единую систему безопасности, — сказал Морозов.