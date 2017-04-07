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Регион
Опубликовано 7 апреля 2017, 19:33

В Совфеде призвали страны мира делиться опытом отслеживания террористов в Сети

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Натрускин

Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

Таким образом член Комитета по международным делам Игорь Морозов прокомментировал теракт в столице Швеции Стокгольме.

В нынешних условиях для борьбы с терроризмом особенно важна работа в области кибербезопасности, заявил Лайфу член Комитета Совета Федерации по международным отношениям Игорь Морозов.

— У американцев подразделение по кибербезопасности — пять тысяч человек. Можете представить, что такое пять тысяч человек? Это вся советская разведка в таком количестве была. Это значит, что американцы поняли опасность, которую таит в себе Интернет с точки зрения террористических угроз. И они пытаются его контролировать. Страны должны объединиться, понять, что надо действовать вместе с Россией. Вместе с Китаем и другими странами вырабатывать новые признаки подготовки к террористическим атакам в киберпространстве. Во всём этом нужно разбираться, советоваться друг с другом, обмениваться опытом, выстраивать единую систему безопасности, — сказал Морозов.

Он указал на то, что в последние годы методы террористов меняются, как меняется и форма координации группировок между собой. По мнению сенатора, спецслужбам следует стараться внедриться в террористические ячейки, чтобы своевременно предупреждать теракты.

Напомним, сегодня в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей. Власти уже признали произошедшее терактом.

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Нонна Амбарцумян
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