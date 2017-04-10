Песни разработчиков EVE Online появятся в Rock Band 4

Команда разработчиков EVE Online решила отметить 20-летие студии, заключив сделку с авторами Rock Band 4.

Разработчики из студии CCP Games, известной онлайн-игрой EVE Online, имеют множество талантов в своих рядах. У них даже есть собственная музыкальная группа Permaband, известная среди фанатов игры.

Авторы EVE Online добавят свои песни в Rock Band 4 Кадр видео "youtube.com/CCP Games". Скриншот © L!FE

В этом месяце CCP Games, основанная в 1997 году, отмечает своё 20-летие. Знаменательную дату разработчики решили отметить в том числе добавив свои песни в музыкальную игру Rock Band 4. Они уже заключили сделку с её авторами — студией Harmonix.