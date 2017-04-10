Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 апреля 2017, 06:00

Песни разработчиков EVE Online появятся в Rock Band 4

Кадр видео &ldquo;youtube.com/CCP Games&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/CCP Games”. Скриншот © L!FE

Команда разработчиков EVE Online решила отметить 20-летие студии, заключив сделку с авторами Rock Band 4.

Разработчики из студии CCP Games, известной онлайн-игрой EVE Online, имеют множество талантов в своих рядах. У них даже есть собственная музыкальная группа Permaband, известная среди фанатов игры.

image

Авторы EVE Online добавят свои песни в Rock Band 4

Кадр видео "youtube.com/CCP Games". Скриншот © L!FE

В этом месяце CCP Games, основанная в 1997 году, отмечает своё 20-летие. Знаменательную дату разработчики решили отметить в том числе добавив свои песни в музыкальную игру Rock Band 4. Они уже заключили сделку с её авторами — студией Harmonix.

Уже в июне владельцы Rock Band 4 смогут бесплатно загрузить композиции Killing is Just a Means и Wrecking Machine от Permaband. Это далеко не все треки группы — она была основана ещё в 2009 году.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • EVE Online
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar