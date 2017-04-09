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Опубликовано 9 апреля 2017, 12:20

Sega работала над VR-игрой в серии Sonic the Hedgehog

Фото: &copy;&nbsp;EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Компания Sega пробовала свои силы в создании VR-игры по франшизе Sonic the Hedgehog.

В прошлом году многие компании заинтересовались технологией виртуальной реальности. В продажу поступили шлемы HTC Vive, Oculus Rift и PlayStation VR, а разработчики начали думать, как адаптировать для них свои игры. Тренд не обошёл стороной и японскую компанию Sega, которой принадлежит серия Sonic the Hedgehog.

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Sega работала над Sonic the Hedgehog VR

В небольшой демоверсии антропоморфный ёж Соник выступал в качестве гида игрока на небольшой локации с множеством головоломок. Судя по описанию, подразумевалось, что виртуальный остров можно исследовать свободно. Разработкой прототипа занималась студия Big Sky.

Sega решила не развивать этот прототип в полноценную игру — условная Sonic the Hedgehog VR так и осталась всего лишь идеей. Вероятно, если компания вернётся к этому проекту в будущем, он будет выглядеть совсем иначе.

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Станислав Погорский
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