CD Projekt RED объяснила необходимость регистрации торговой марки Cyberpunk
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Студия CD Projekt RED зарегистрировала торговую марку Cyberpunk, получив возможность запретить использовать популярное слово любой компании.
Совсем недавно польская студия CD Projekt RED, известная по серии игр The Witcher, зарегистрировала торговую марку Cyberpunk. Это означает, что компания получила право запретить использование распространённого слова в любых коммерческих целях конкурентам. Фанаты студии были обеспокоены ситуацией, в связи с чем CD Projekt RED прокомментировала произошедшее в "Твиттере".
Information about Cyberpunk trademark. pic.twitter.com/4mufRCp9Gf— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 6 апреля 2017 г.
По словам представителей компании, торговая марка Cyberpunk нужна им исключительно для их новой игры — Cyberpunk 2077. Получив регистрацию, студия просто обезопасила себя: теперь не может случиться такого, что права на Cyberpunk выкупит кто-то ещё и помешает, например, появлению возможного сиквела. CD Projekt RED обещает, что не запретит использовать слово cyberpunk тем, кто не будет претендовать на связь с их играми.
CD Projekt RED получила права на торговую марку Cyberpunk
Ранее торговая марка Cyberpunk принадлежала компании R. Talsorian Games, занимающейся выпуском одноимённых игр по этой вселенной. CD Projekt RED просто выкупила права у предыдущего владельца.