Водитель угнанного в Стокгольме грузовика пытался остановить боевика

Мужчина пытался помешать террористу врезаться в толпу людей, однако в результате пострадал сам.

Телеканал SVT сообщает о том, что водитель грузовика, пытался остановить злоумышленника, который давил людей.

В компании Spendrups, которой и принадлежит угнанный грузовик, эту информацию подтвердили, добавив, что в результате случившегося водитель также получил ранения и был доставлен в больницу.