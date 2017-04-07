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Регион
Опубликовано 7 апреля 2017, 20:11

Водитель угнанного в Стокгольме грузовика пытался остановить боевика

Фото: &copy; Twitter

Фото: © Twitter

Мужчина пытался помешать террористу врезаться в толпу людей, однако в результате пострадал сам.

Телеканал SVT сообщает о том, что водитель грузовика, пытался остановить злоумышленника, который давил людей.

В компании Spendrups, которой и принадлежит угнанный грузовик, эту информацию подтвердили, добавив, что в результате случившегося водитель также получил ранения и был доставлен в больницу.

Напомним, что сегодня в столице Швеции — Стокгольме — неизвестный угнал грузовик и врезался на нём в толпу людей. В результате случившегося погибло пять человек.

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Сергей Асташов
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