Медики: В результате теракта в Стокгольме погиб только один человек
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Сегодня Минздрав Швеции назвал официальные данные по числу погибших и пострадавших в результате наезда грузовика. Об этом сообщает "Радио Швеции".
— Пятнадцать человек, среди которых взрослые и дети, получили травмы, из них у девяти — серьёзные. Один человек скончался в больнице, — сказал главврач отдела здравоохранения администрации Стокгольма Йохан Братт.
Напомним, что сегодня в Швеции грузовик на полной скорости врезался в толпу прохожих. В результате случившегося пострадало не менее 15 человек, ещё один погиб.