Медики: В результате теракта в Стокгольме погиб только один человек

Сегодня Минздрав Швеции назвал официальные данные по числу погибших и пострадавших в результате наезда грузовика. Об этом сообщает "Радио Швеции".

— Пятнадцать человек, среди которых взрослые и дети, получили травмы, из них у девяти — серьёзные. Один человек скончался в больнице, — сказал главврач отдела здравоохранения администрации Стокгольма Йохан Братт.