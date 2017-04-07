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Опубликовано 7 апреля 2017, 21:57

Медики: В результате теракта в Стокгольме погиб только один человек

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Сегодня Минздрав Швеции назвал официальные данные по числу погибших и пострадавших в результате наезда грузовика. Об этом сообщает "Радио Швеции".

— Пятнадцать человек, среди которых взрослые и дети, получили травмы, из них у девяти — серьёзные. Один человек скончался в больнице, — сказал главврач отдела здравоохранения администрации Стокгольма Йохан Братт.

Напомним, что сегодня в Швеции грузовик на полной скорости врезался в толпу прохожих. В результате случившегося пострадало не менее 15 человек, ещё один погиб.

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Сергей Асташов
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