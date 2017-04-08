Шведский бизнес не заметил теракта

Биржевой индекс OMX 30 шведской фондовой биржи, который состоит из 30 самых активно торгуемых акций, в начале пятницы потерял 0,2% из-за макростатистики США и сообщений о бомбардировке американцами военной базы в Сирии, но к концу дня отыграл потерянное и закрылся в плюсе на отметке 1569,7 пункта. Изменения за день составили +0,36%.

Акции фирмы Securitas, которая специализируется на охранных услугах, и производителя машиностроительного оборудования Atlas Copco прибавили по 2,6%. Компании, производящие оборудование Alfa Laval и Sandvik, подорожали на 1,5%.

Среди "потерявших" местный авиаперевозчик SAS Group, акции которого снизились на 0,7%. Правда, нельзя с уверенностью говорить, что на курс акций повлияло происшествие в Стокгольме.

Скандинавский авиаперевозчик в пятничном раскрытии поясняет, что коэффициент загрузки воздушных судов в марте 2017-го снизился на 1,6 пункта против 69,8% в прошлом марте из-за более ранних пасхальных каникул в марте 2016 года (Пасха отмечалась у лютеран 27 марта). В марте компания перевезла 2,5 млн пассажиров, или на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но несмотря на растущий спрос на авиаперевозки, операционная обстановка в регионе остаётся непростой. В дополнение ко всему цены на авиационный керосин растут в Европе в сочетании с неблагоприятным укреплением доллара США к шведской кроне. Шведская крона ослабла сегодня к доллару и евро на 0,58% и 0,1% соответственно.

В отличие от экономики, сами шведы пока что пребывают в некоторой растерянности от произошедшего.

В первую очередь из-за того, что получили теракт в качестве расплаты за благожелательный приём и пособия, на которые приезжающие беженцы безбедно существуют.

Мягко говоря, шведов раздражает миграционный кризис в Европе, вызванный действиями политиков ведущих мировых держав (среди которых есть и европейские) на Ближнем Востоке и приводящий к человеческим жертвам в европейских городах.

Налоги, которые идут на выплату пособий мигрантам, платят шведские налогоплательщики, в том числе те самые, которые сегодня погибли.

— Одного подонка уже задержали. Полиция предпринимает повышенные меры безопасности в столице, а также в другом крупнейшем городе страны — Гетеборге. На улицах заметно большее количество сотрудников полиции. Правда, не все они вооружены огнестрельным оружием. Будут ли ещё какие-то действия, пока неизвестно, — сказал Лайфу житель Стокгольма Ричард П.

По его словам, жертв могло быть и гораздо больше. В пятницу люди стараются пораньше покинуть офисы. И, конечно, на Дроттнингсггатан уже днём было очень много пешеходов, потому что на этой улице располагается торговый центр Ahlens и другие магазины.

Он также добавил, что приход к власти политиков, настроенных на ужесточение миграционной политики, вопрос скорого времени. Потому что люди устали от того, что Швеция, в которой живёт около 9,5 млн человек, за очень короткий период приняла несколько сотен тысяч беженцев.

Скорее всего, в эти выходные туристы будут меньше прогуливаться по пешеходным улицам уютного Стокгольма. Если ничего экстраординарного не случится за уик-энд, то уже в течение следующей недели жизнь в шведской столице вернётся в обычное размеренное русло.

Пока же правоохранители призывают воздерживаться шведов и гостей, приезжающих в страну, от прогулок по центру столицы, закрыто метро, а также торговый центр Ahlens на Дроттнинггатан, где случилось ЧП.

Напомним, что днём грузовик врезался в толпу людей на оживлённой торговой улице в центре города. По последним данным, погибло три человека, количество раненых составляет восемь человек. Подозреваемый в совершении преступления задержан. По некоторым данным, он является прибывшим в страну беженцем. Полиция не исключает, что произошедшее было терактом.