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Регион
Опубликовано 8 апреля 2017, 10:15

СМИ: В наехавшей на людей в Стокгольме машине нашли сумку со взрывчаткой

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Сумку со взрывчаткой обнаружили в грузовике, который въехал в толпу людей в центре Стокгольма, сообщает телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей.

— Сумка со взрывчатым веществом была найдена в грузовике, который использовался при теракте в Стокгольме, — отмечается в сообщении.

Ранее говорилось, что накануне в центре Стокгольма мужчина, который был за рулём грузовика, врезался в толпу. По официальным данным, погиб один человек, 15 получили травмы.

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Арина Демидова
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