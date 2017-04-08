СМИ: В наехавшей на людей в Стокгольме машине нашли сумку со взрывчаткой
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Сумку со взрывчаткой обнаружили в грузовике, который въехал в толпу людей в центре Стокгольма, сообщает телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей.
— Сумка со взрывчатым веществом была найдена в грузовике, который использовался при теракте в Стокгольме, — отмечается в сообщении.
Ранее говорилось, что накануне в центре Стокгольма мужчина, который был за рулём грузовика, врезался в толпу. По официальным данным, погиб один человек, 15 получили травмы.