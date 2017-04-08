СМИ: В наехавшей на людей в Стокгольме машине нашли сумку со взрывчаткой

Сумку со взрывчаткой обнаружили в грузовике, который въехал в толпу людей в центре Стокгольма, сообщает телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей.

— Сумка со взрывчатым веществом была найдена в грузовике, который использовался при теракте в Стокгольме, — отмечается в сообщении.