Зал славы рок-н-ролла пополнился новыми музыкантами

Туда даже затесался один хип-хоп-исполнитель — легендарный американский рэпер Тупак Шакур.

В этом году список увековеченных рокеров пополнился сразу шестью пунктами. В него вошли американские рок-группы Pearl Jam и Journey, британцы Electric Light Orchestra (ELO) и Yes. Оказалась там и американская фолк-певица Джоан Баэз, и даже погибший в 1996 году рэпер из США Тупак Шакур, сообщает Billboard.

32-я ежегодная церемония прошла в пятницу в нью-йоркском спортивном комплексе "Барклайс центр" (Barclays Center). На мероприятии его участники также почтили память одного из отцов рок-н-ролла — Чака Берри, ушедшего из жизни в марте в возрасте 90 лет. Сам он был включён в Зал славы ещё в 1986 году.

Несмотря на то что церемония проходила в Нью-Йорке, сам музей Зала славы рок-н-ролла расположен в Кливленде (штат Огайо). Музыканты могут претендовать на включение в это культовое сообщество только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки. Помимо Берри этой чести уже удостоены, в частности, такие группы и исполнители, как The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, The Rolling Stones и многие другие.