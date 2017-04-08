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Регион
Опубликовано 8 апреля 2017, 08:25

Зал славы рок-н-ролла пополнился новыми музыкантами

Фронтмен группы Electric Light Orchestra Джефф Линн отдает&nbsp;дань памяти Чаку Берри на сцене 32-й ежегодной церемонии открытия Зала славы рок-н-ролла. Фото: &copy; Billboard

Фронтмен группы Electric Light Orchestra Джефф Линн отдает дань памяти Чаку Берри на сцене 32-й ежегодной церемонии открытия Зала славы рок-н-ролла. Фото: © Billboard

Туда даже затесался один хип-хоп-исполнитель — легендарный американский рэпер Тупак Шакур.

В этом году список увековеченных рокеров пополнился сразу шестью пунктами. В него вошли американские рок-группы Pearl Jam и Journey, британцы Electric Light Orchestra (ELO) и Yes. Оказалась там и американская фолк-певица Джоан Баэз, и даже погибший в 1996 году рэпер из США Тупак Шакур, сообщает Billboard.

32-я ежегодная церемония прошла в пятницу в нью-йоркском спортивном комплексе "Барклайс центр" (Barclays Center). На мероприятии его участники также почтили память одного из отцов рок-н-ролла — Чака Берри, ушедшего из жизни в марте в возрасте 90 лет. Сам он был включён в Зал славы ещё в 1986 году.

Несмотря на то что церемония проходила в Нью-Йорке, сам музей Зала славы рок-н-ролла расположен в Кливленде (штат Огайо). Музыканты могут претендовать на включение в это культовое сообщество только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки. Помимо Берри этой чести уже удостоены, в частности, такие группы и исполнители, как The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, The Rolling Stones и многие другие.

В этом году попасть в список стремились 19 исполнителей и музыкальных коллективов, в том числе британская рок-группа Depeche Mode, немецкие электронщики Kraftwerk, американская певица Джанет Джексон, канадцы из Steppenwolf.

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Кирилл Бондарь
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