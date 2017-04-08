СМИ: Премьер Швеции находился в 400 м от взрывчатки стокгольмского террориста
Стефан Левен. Фото: © РИА Новости/Стрингер
Жертвой террористов в Стокгольме мог стать и глава правительства Швеции Стефан Лёвен. Так, 7 апреля, около 23:00 по Москве шведский премьер Лёвен пришёл к месту теракта, чтобы возложить цветы в память о жертвах трагедии. Оказалось, что при этом он находился всего в 300–400 метрах от взрывчатки, которая находилась в наехавшем на людей грузовике. Её полицейские обнаружили позже. Об этом сообщает SVT со ссылкой на источники в полиции.
— Это показывает, что полицейские не сумели понять всю серьёзность того, что произошло, — заявили шведские силовики.
Напомним, жертвами пятничного теракта в шведской столице стали четыре человека, ещё 15 ранены. Задержан предполагаемый водитель — это 39-летний выходец из Узбекистана. Он признался в своей причастности к происшествию. В грузовике полицейские нашли сумку со взрывчаткой.