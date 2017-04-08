СМИ: Премьер Швеции находился в 400 м от взрывчатки стокгольмского террориста

Жертвой террористов в Стокгольме мог стать и глава правительства Швеции Стефан Лёвен. Так, 7 апреля, около 23:00 по Москве шведский премьер Лёвен пришёл к месту теракта, чтобы возложить цветы в память о жертвах трагедии. Оказалось, что при этом он находился всего в 300–400 метрах от взрывчатки, которая находилась в наехавшем на людей грузовике. Её полицейские обнаружили позже. Об этом сообщает SVT со ссылкой на источники в полиции.