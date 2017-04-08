СМИ: Одной из жертв теракта в Стокгольме стала 11-летняя школьница

Одной из жертв теракта в Стокгольме стала 11-летняя школьница, которую после атаки в столице Швеции разыскивала семья. Об этом сообщает Expressen со ссылкой на родственников девочки.

По данным СМИ, 11-летняя жертва теракта возвращалась домой после занятий, когда её сбил грузовик. Родные искали девочку и писали объявления в социальных сетях.