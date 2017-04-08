СМИ: Одной из жертв теракта в Стокгольме стала 11-летняя школьница
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Одной из жертв теракта в Стокгольме стала 11-летняя школьница, которую после атаки в столице Швеции разыскивала семья. Об этом сообщает Expressen со ссылкой на родственников девочки.
По данным СМИ, 11-летняя жертва теракта возвращалась домой после занятий, когда её сбил грузовик. Родные искали девочку и писали объявления в социальных сетях.
Напомним, в пятницу мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. По последним данным, погибло четыре человека, не менее 13 получили ранения различной степени тяжести.