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Опубликовано 8 апреля 2017, 23:08

СМИ: Одной из жертв теракта в Стокгольме стала 11-летняя школьница

Фото: &copy;&nbsp;TT News Agency/Noella Johansson/via REUTERS

Фото: © TT News Agency/Noella Johansson/via REUTERS

Одной из жертв теракта в Стокгольме стала 11-летняя школьница, которую после атаки в столице Швеции разыскивала семья. Об этом сообщает Expressen со ссылкой на родственников девочки.

По данным СМИ, 11-летняя жертва теракта возвращалась домой после занятий, когда её сбил грузовик. Родные искали девочку и писали объявления в социальных сетях.

Напомним, в пятницу мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. По последним данным, погибло четыре человека, не менее 13 получили ранения различной степени тяжести.

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Эмила Сидорова
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