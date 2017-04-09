В Стокгольме полиция сняла оцепление на месте теракта
Фото: © REUTERS
Шведская полиция завершила техническое расследование, проводимое на месте теракта в Стокгольме, и сняла оцепление.
Polisen har släppt på avspärrningarna – nu är Drottninggatan öppen igen. pic.twitter.com/wMXgNTn810— Expressen (@Expressen) 8 апреля 2017 г.
— Полицейское оцепление на улице Дроттнинггатан снято, — сообщил представитель полиции Стокгольма Туве Хэгг.
Напомним, 7 апреля мужчина, двигаясь на угнанном грузовике по улице Дроттнинггатан в центре шведской столицы, совершил наезд на группу людей. В результате произошедшего погибло четыре человека, ещё 15 пострадало.
Единственный задержанный по данному делу — 39-летний выходец из Узбекистана. Как предполагает следствие, именно он сидел за рулём грузовика.