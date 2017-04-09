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Регион
Опубликовано 9 апреля 2017, 00:56

В Стокгольме полиция сняла оцепление на месте теракта

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS

Фото: © REUTERS

Шведская полиция завершила техническое расследование, проводимое на месте теракта в Стокгольме, и сняла оцепление.

— Полицейское оцепление на улице Дроттнинггатан снято, — сообщил представитель полиции Стокгольма Туве Хэгг.

Напомним, 7 апреля мужчина, двигаясь на угнанном грузовике по улице Дроттнинггатан в центре шведской столицы, совершил наезд на группу людей. В результате произошедшего погибло четыре человека, ещё 15 пострадало.

Единственный задержанный по данному делу — 39-летний выходец из Узбекистана. Как предполагает следствие, именно он сидел за рулём грузовика.

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Эмила Сидорова
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