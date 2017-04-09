СМИ: В Швеции около 30 человек в масках забросало полицию коктейлями Молотова

На северо-востоке города Гётеборг порядка 30 человек забросали сотрудников полиции бутылками с зажигательной смесью и камнями, сообщает Expressen.

Как отмечается, молодые люди закрывали лица масками. Камни, которыми они забрасывали правоохранителей, они нашли на стройке неподалёку. Пострадал один из полицейских.