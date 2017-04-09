ФК "Мордовия" может лишиться лицензии РФС из-за 200-миллионного долга

В настоящий момент на клуб уже наложены санкции за невыплату заработной платы игрокам.

По словам источника в Министерстве спорта Российской Федерации, лишение ФК "Мордовия" лицензии вполне вероятно в том случае, если клуб не погасит огромные долги по заработной плате футболистам. При этом без лицензии саранский клуб автоматически будет не допущен к участию в чемпионате России 2017/2018 годов.

Следует отметить, что в настоящий момент клуб уже наказан за невыплату зарплат игрокам. Так в марте палата по разрешению споров РФС наложила санкции на ФК "Мордовия" в виде неснимаемого запрета на регистрацию новых футболистов. Вердикт вынесли после четвёртого удовлетворения заявлений экс-игроков саранского клуба — Марко Ломича, Владимира Рыкова, Далибора Стевановича и Евгения Луценко.