Бывший тренер Юрий Лурье уехал с сыном Станиславом из СССР в 1990 году, потому что хотел обеспечить мальчику лучшее будущее. После этого отец с ребёнком автостопом добирались из Рио-де-Жанейро до Мексики.

В городе Акапулько Лурье работал с боксёрами штата Герреро. Так, он подготовил у чемпионату мира Давида Альбаррана Альба, который также стал победителем Панамериканских игр. Кроме того, наставник работал со многими командами Латинской Америки, в частности, Колумбии, Гватемалы, Боливии, Бразилии, проводил курсы для тренеров. А в 2001–2002 годах работал с национальной командой Колумбии.

Отметим, что сборная заняла первое командное место в Играх Центральной Америки и Карибского бассейна. Трое воспитанников Лурье — Карлос Тамара, Ликар Рамос, Йонни Перес — стали чемпионами мира среди профессионалов.

— Я рассчитывал, что в Латинской Америке, где бокс любят, точно встану на ноги. Мне не дали. С некоторыми национальными командами работал буквально за тарелку супа. Сейчас у моих воспитанников чёрные пояса, — говорит Лурье.

Понимая, что денег и славы заработать здесь едва ли удастся, мужчина хотел вернуться в Россию.

— Я даже писал на Чукотку. Предлагал свои услуги: "Давайте я с нуля начну, я вам сделаю бокс", но просто не получил ответа, — рассказывает тренер.

В результате он переселился в Чили, где живёт на пенсию порядка $123 в месяц при том, что жильё бывший наставник спортсменов вынужден снимать за $106.