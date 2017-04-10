Минюст не хочет сажать на 12 лет за нелегальный оборот этилового спирта
Законопроект депутатов Госдумы, ужесточающий наказание за незаконное производство и оборот технического спирта и другой спиртсодержащей продукции, в Минюсте сочли "сырым". Теперь слово за Верховным судом.
Кабмин и депутаты Госдумы до сих пор решают, как ограничить торговлю "фуфыриками" и другими спиртосодержащими техническими жидкостями, которые травят и убивают людей.
Самый жёсткий законопроект разработали депутаты Госдумы из Ханты-Мансийского автономного округа Николай Брыкин и Владимир Сысоев. Они предложили дополнить Уголовный кодекс статьёй 238.2. Она предусматривает наказание за производство, хранение, перевозку либо сбыт этилового спирта, а также другой спиртсодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Новая статья также предусматривает санкции за выдачу или использование документов, которыми подтверждается безопасность данной продукции.
Санкции по предлагаемым статьям суровые. В первом случае — лишение свободы сроком до восьми лет, во втором — соответственно, наказание до 12 лет лишения свободы. Законодательная норма при этом не предполагает никакого смягчения наказания для обвиняемого в зависимости от его участия в преступлении и обстоятельств.
— Законопроект ещё не внесён в Госдуму. Мы направили текст для оценки и получения заключения в Верховный суд и в Правительство РФ. Мы рассчитываем получить ответы в течение ближайших двух недель, — рассказал Лайфу один из инициаторов поправок — Владимир Сысоев.
Как выяснил Лайф, Минюст законопроект отклонил. Предложенное наказание за незаконный оборот спирта в ведомстве посчитали чрезмерным.
— Устанавливаемое наказание <…> представляется чрезмерным, поскольку сопоставимо с ответственностью, предусмотренной за умышленные преступления против жизни и здоровья (часть 1 статьи 105, части первая — третья статьи 111 УК РФ), — говорится в отзыве Министерства юстиции на предложенные поправки.
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Безальтернативные санкции в виде лишения свободы, по мнению Минюста, не позволят обеспечить индивидуальность наказания в зависимости от обстоятельств.
Да и само появление новой статьи в УК в Правительстве России вызывает много вопросов, потому что это правонарушение уже прописано в Административном кодексе. В Минюсте считают, что в случае внесения поправок в УК РФ может возникнуть конкуренция уголовного и административного законодательства. Этого депутаты не предусмотрели.
Сам предмет преступления, по мнению Минюста, тоже требует уточнения. Например, в Законе "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции" в категорию спиртсодержащих товаров попадают и лекарственные препараты. И по депутатской поправке за их изготовление и продажу также можно попасть в тюрьму на долгие годы.
— Учитывая, что этиловый спирт, а также непищевая спиртосодержащая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты и спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5% объёма готовой продукции не относятся к продуктам, предназначенным для непосредственного пищевого потребления, усиление ответственности в отношении указанных товаров не соотносится с концепцией законопроекта, — объясняют в Минюсте.
Сейчас на рассмотрении в Госдуме уже находится похожий проект закона об усилении ответственности за нелегальный оборот этилового спирта. Его внесли члены Совета Федерации Евгений Бушмин, Сергей Рябухин и Виталий Шуба.
Сенаторы предлагают внести в УК сразу две новые статьи — 171.3 "Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и 171.4 "Незаконная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции". Первая из них предусматривает наказание от штрафа в 2 млн рублей до лишения свободы сроком на пять лет. По другой статье нарушители могут наказываться штрафом от 50 тысяч рублей или лишением свободы на два года.
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Материальное наказание в сфере борьбы с незаконным оборотом алкоголя может быть наиболее эффективным, чем тюремное заключение для виновных, считает основатель всероссийского общественного движения "Антиалкогольный фронт" Евгений Буянов.
— Нелегальный бизнес по производству этилового спирта нужно сделать нерентабельным. Это можно сделать с помощью огромных штрафов. Если мы будем сажать всех подряд, то это не возымеет такого эффекта, который нам нужен, — люди продолжат умирать от суррогата, — рассказал Лайфу Буянов.
Депутат Сысоев при этом настаивает, что штрафами проблему суррогатного алкоголя в России не решить.
— Какие могут быть штрафы для виновников в Иркутске?! В таких случаях должно быть только жёсткое наказание в виде лишения свободы. Именно такими случаями продиктовано наше стремление ввести длительные сроки заключения за незаконный оборот и производство нелегальной алкогольной продукции, — заявил Сысоев Лайфу.
По данным Минздрава, ежегодно в России от суррогатного алкоголя умирает свыше 35 тысяч человек, при этом число таких отравлений растёт с каждым годом. По официальной статистике, растёт и число нарушений на алкогольном рынке. При этом силовиками выявляется не более 10% от всего количества подпольных цехов по производству алкоголя. Нелегальный рынок приносит ежегодно его участникам более 100 млрд рублей.
По данным законодателей, спрос на дешёвый алкоголь вырос после акцизной реформы 2012 года. Когда стоимость самой дешёвой легальной водки поднялась до 100–110 рублей. По официальным данным, с 2012 по 2015 год объём розничных продаж крепкого алкоголя в стране упал на 40%. А число лицензированных точек продаж уменьшилось на 25%. Сейчас около трети всех реализаторов алкоголя работают в России нелегально.