Минюст не хочет сажать на 12 лет за нелегальный оборот этилового спирта

Кабмин и депутаты Госдумы до сих пор решают, как ограничить торговлю "фуфыриками" и другими спиртосодержащими техническими жидкостями, которые травят и убивают людей. Самый жёсткий законопроект разработали депутаты Госдумы из Ханты-Мансийского автономного округа Николай Брыкин и Владимир Сысоев. Они предложили дополнить Уголовный кодекс статьёй 238.2. Она предусматривает наказание за производство, хранение, перевозку либо сбыт этилового спирта, а также другой спиртсодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Новая статья также предусматривает санкции за выдачу или использование документов, которыми подтверждается безопасность данной продукции. Санкции по предлагаемым статьям суровые. В первом случае — лишение свободы сроком до восьми лет, во втором — соответственно, наказание до 12 лет лишения свободы. Законодательная норма при этом не предполагает никакого смягчения наказания для обвиняемого в зависимости от его участия в преступлении и обстоятельств.

— Законопроект ещё не внесён в Госдуму. Мы направили текст для оценки и получения заключения в Верховный суд и в Правительство РФ. Мы рассчитываем получить ответы в течение ближайших двух недель, — рассказал Лайфу один из инициаторов поправок — Владимир Сысоев. Как выяснил Лайф, Минюст законопроект отклонил. Предложенное наказание за незаконный оборот спирта в ведомстве посчитали чрезмерным. — Устанавливаемое наказание <…> представляется чрезмерным, поскольку сопоставимо с ответственностью, предусмотренной за умышленные преступления против жизни и здоровья (часть 1 статьи 105, части первая — третья статьи 111 УК РФ), — говорится в отзыве Министерства юстиции на предложенные поправки.

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Безальтернативные санкции в виде лишения свободы, по мнению Минюста, не позволят обеспечить индивидуальность наказания в зависимости от обстоятельств. Да и само появление новой статьи в УК в Правительстве России вызывает много вопросов, потому что это правонарушение уже прописано в Административном кодексе. В Минюсте считают, что в случае внесения поправок в УК РФ может возникнуть конкуренция уголовного и административного законодательства. Этого депутаты не предусмотрели. Сам предмет преступления, по мнению Минюста, тоже требует уточнения. Например, в Законе "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции" в категорию спиртсодержащих товаров попадают и лекарственные препараты. И по депутатской поправке за их изготовление и продажу также можно попасть в тюрьму на долгие годы.

— Учитывая, что этиловый спирт, а также непищевая спиртосодержащая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты и спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5% объёма готовой продукции не относятся к продуктам, предназначенным для непосредственного пищевого потребления, усиление ответственности в отношении указанных товаров не соотносится с концепцией законопроекта, — объясняют в Минюсте. Сейчас на рассмотрении в Госдуме уже находится похожий проект закона об усилении ответственности за нелегальный оборот этилового спирта. Его внесли члены Совета Федерации Евгений Бушмин, Сергей Рябухин и Виталий Шуба. Сенаторы предлагают внести в УК сразу две новые статьи — 171.3 "Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и 171.4 "Незаконная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции". Первая из них предусматривает наказание от штрафа в 2 млн рублей до лишения свободы сроком на пять лет. По другой статье нарушители могут наказываться штрафом от 50 тысяч рублей или лишением свободы на два года.

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Материальное наказание в сфере борьбы с незаконным оборотом алкоголя может быть наиболее эффективным, чем тюремное заключение для виновных, считает основатель всероссийского общественного движения "Антиалкогольный фронт" Евгений Буянов. — Нелегальный бизнес по производству этилового спирта нужно сделать нерентабельным. Это можно сделать с помощью огромных штрафов. Если мы будем сажать всех подряд, то это не возымеет такого эффекта, который нам нужен, — люди продолжат умирать от суррогата, — рассказал Лайфу Буянов. Депутат Сысоев при этом настаивает, что штрафами проблему суррогатного алкоголя в России не решить. — Какие могут быть штрафы для виновников в Иркутске?! В таких случаях должно быть только жёсткое наказание в виде лишения свободы. Именно такими случаями продиктовано наше стремление ввести длительные сроки заключения за незаконный оборот и производство нелегальной алкогольной продукции, — заявил Сысоев Лайфу.