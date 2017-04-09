Португальские школьники разгромили испанский отель и нанесли ущерб в €50 тысяч

Подростки на широкую ногу отметили окончание учебного года: били плитку, выбрасывали матрасы в окно и даже утопили несколько телевизоров.

Огромная компания португальских школьников — по разным данным, их было от 800 до 1,2 тысячи человек — в возрасте от 14 до 17 лет шумно отметила окончание учебного года в испанском отеле в приморском городе Малага. Размер нанесённого учениками ущерба, по предварительным подсчётам, составил несколько десятков тысяч евро. Об этом сообщает испанская газета El País.

Во время празднования молодые люди били кафельную плитку, выбрасывали в окно матрасы, включали в коридорах гостиницы огнетушители, а также утопили в ванной несколько телевизоров.