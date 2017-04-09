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Опубликовано 9 апреля 2017, 21:50

СМИ: Подозреваемый в наезде на людей в Стокгольме дал признательные показания

Как сообщает шведская газета Expressen, 39-летний Рахмат Акилов на допросе заявил, что "достиг того, чего должен был достичь".

Арестованный по подозрению в совершении теракта в Стокгольме дал признательные показания. Как сообщает шведская газета Expressen, 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов во время допроса заявил, что достиг того, чего должен был достичь, а также признался, что управлял грузовиком, который врезался в пешеходов.

Отметим, что официальных подтверждений информации, приведённой в издании, нет. МВД Швеции не называет имя задержанного. Известно, что подозреваемый в 2014 году ходатайствовал о получении вида на жительство в Швеции, в июне 2016 года получил отказ, в феврале миграционная служба страны передала полиции материалы для высылки мужчины из страны, с этого времени он находился в розыске.

Напомним, в результате теракта погибло, согласно последним данным, четыре человека, более десяти пострадало. В настоящий момент по подозрению в совершении атаки задержаны два человека.

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Эмила Сидорова
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