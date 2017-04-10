Полиция Норвегии ищет связь задержанного россиянина со шведским террористом

Спецслужбы Норвегии проверяют наличие связей между задержанным в Осло россиянином, при котором, по версии следствия, было маломощное взрывное устройство, и задержанным в Стокгольме предполагаемым водителем грузовика, врезавшегося в группу людей.

Об этом, ссылаясь на полицейскую службу безопасности (ПСБ), сообщило шведское издание Svenska Dagbladet.

— Наше расследование покажет, есть ли между задержанными в Осло и Стокгольме какая-то связь, — рассказала представитель ПСБ Аннетт Омодт.

Она добавила, что спецслужбы Норвегии и Швеции тесно сотрудничают по этому вопросу.