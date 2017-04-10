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Регион
Опубликовано 10 апреля 2017, 00:12

Полиция Норвегии ищет связь задержанного россиянина со шведским террористом

Фото: Twitter/Fredrik Drevon

Фото: Twitter/Fredrik Drevon

Спецслужбы Норвегии проверяют наличие связей между задержанным в Осло россиянином, при котором, по версии следствия, было маломощное взрывное устройство, и задержанным в Стокгольме предполагаемым водителем грузовика, врезавшегося в группу людей.

Об этом, ссылаясь на полицейскую службу безопасности (ПСБ), сообщило шведское издание Svenska Dagbladet.

— Наше расследование покажет, есть ли между задержанными в Осло и Стокгольме какая-то связь, — рассказала представитель ПСБ Аннетт Омодт.

Она добавила, что спецслужбы Норвегии и Швеции тесно сотрудничают по этому вопросу.

Напомним, 17-летний россиянин был задержан в Осло по делу о подозрительном предмете, оставленном под мостом. Норвежская полиция предъявила подростку обвинения по ст. 142 УК Норвегии. Задержанный, в свою очередь, все обвинения отвергает. Ведётся следствие.

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Эмила Сидорова
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