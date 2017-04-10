Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 апреля 2017, 03:11

СМИ нашли отважного охранника, спасшего сотни жизней при теракте в Стокгольме

Фото: &copy; dailymail.co.uk/ Santiago Cueva

Фото: © dailymail.co.uk/ Santiago Cueva

Издание Daily Mail, рассказало об охраннике, благодаря отважным действиям которого при теракте в Стокгольме были спасены "сотни человеческих жизней". 27-летний Сантьяго Куэва перегородил дорогу автомобилю террориста на своём минивэне.

Куэва родился в Эквадоре, в Швецию переехал с семьей в 1996 году. По его словам, в день теракта он сначала услышал грохот, крики людей, а затем увидел грузовик, мчавшийся по улице, на которой запрещено движение.

Недолго думая, мужчина с помощью своего минивэна перегородил грузовику дорогу. В итоге водитель грузовика не смог двигаться дальше и решил врезаться в магазин.

В комментарии изданию охранник рассказал, что первой его мыслью было защитить здание шведского парламента, так как он подумал, что террорист направляется именно туда.

— Я не считаю себя героем. Это был мой долг, я был одет в форму, и люди в той ситуации искали кого-то, кто носит форму. Не так, конечно, как полицейских, но они слушались меня, когда я просил их уходить, — говорит Сантьяго Куэва.

Напомним, 7 апреля мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. По последним данным, погибло четыре человека, не менее 13 получили ранения различной степени тяжести.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • теракты
  • Швеция
  • стокгольм
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar