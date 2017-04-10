Blizzard хочет выпустить Overwatch на Switch

Авторы многопользовательского шутера не против выпустить свою игру для новой консоли Nintendo.

Руководитель разработки Overwatch Джефф Каплан в интервью Express Online заявил, что студия Blizzard не отказывается от выпуска многопользовательского шутера на консоли Nintendo Switch.

Overwatch может выйти на Switch Коллаж © L!FE. Фото © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

По словам Каплана, процесс портирования игры может оказаться слишком сложным. Дизайнер добавил, что Switch — слабая консоль по сравнению PS4 и Xbox One, поэтому разработчикам придётся найти способ добиться подходящей производительности на консоли Nintendo.

Представители Blizzard сомневаются, смогут ли они выпускать обновления для Overwatch одновременно на всех платформах.