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Регион
Опубликовано 10 апреля 2017, 09:09

Blizzard хочет выпустить Overwatch на Switch

Коллаж &copy; L!FE. Фото &copy; dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Коллаж © L!FE. Фото © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Авторы многопользовательского шутера не против выпустить свою игру для новой консоли Nintendo.

Руководитель разработки Overwatch Джефф Каплан в интервью Express Online заявил, что студия Blizzard не отказывается от выпуска многопользовательского шутера на консоли Nintendo Switch.

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Overwatch может выйти на Switch

Коллаж © L!FE. Фото © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

По словам Каплана, процесс портирования игры может оказаться слишком сложным. Дизайнер добавил, что Switch — слабая консоль по сравнению PS4 и Xbox One, поэтому разработчикам придётся найти способ добиться подходящей производительности на консоли Nintendo.

Представители Blizzard сомневаются, смогут ли они выпускать обновления для Overwatch одновременно на всех платформах.

Джефф Каплан добавил, что ему нравится Switch, поэтому он хотел бы видеть Overwatch на этой консоли.

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Сергей Сурепин
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