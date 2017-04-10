Креативный директор Ubisoft основал собственную студию
Ранее Алекс Хатчинсон работал над Far Cry 4 и Assassin’s Creed 3 в составе французской студии.
7 апреля 2017 года Алекс Хатчинсон заявил о своём уходе из Ubisoft. В этой компании он проработал семь лет и занимал должность креативного директора во время создания игр Assassin’s Creed 3 и Far Cry 4.
Руководитель разработки Far Cry 4 основал новую студию
Теперь Алекс Хатчинсон руководит студией Typhoon Games, которую сам и основал. Сейчас команда работает над новой игрой.
Разработчик добавил, что он очень гордится своей работой в Ubisoft.
По словам Хатчинсона, разработчики пока не планируют анонсировать новую игру. Он намекнул, что это будет оригинальный проект, который не связан с уже существующей серией.