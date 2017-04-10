Известная певица Мэрайя Кэри рассталась с очередным возлюбленным
Мэрайя Кэри и Брайан Танака. Фото: социальные сети
Молодого человека поп-звезды раздражало, что она очень часто общается с бывшим мужем.
Мэрайя Кэри рассталась с 33-летним хореографом Брайаном Танакой, сообщает портал TMZ.
Мэрайя Кэри и Брайан Танака. Фото: соцсети
Танцора раздражало, что певица постоянно проводит время с бывшим мужем Ником Кэнноном, сообщает источник. Поп-звезда ходила по ресторанам и путешествовала с экс-супругом.
Самой Кэри не нравилось, что ей приходилось оплачивать счета бойфренда и покупать ему дорогие украшения.
Напомним, что информация о романе Мэрайи Кэри и Брайана Танаки появилась в декабре прошлого года. Разорвав помолвку с австралийским миллиардером Джеймсом Пакером, певица спустя месяц начала встречаться с хореографом.