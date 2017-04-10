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Опубликовано 10 апреля 2017, 12:00

Авторы Horizon: Zero Dawn думают над продолжением игры

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Представители студии Guerrilla Games уже говорят о выпуске сиквела нового эксклюзива для PS4.

В интервью Game Informer для майского номера журнала сотрудники студии Guerrilla Games рассказали о том, чего они ожидают от возможного продолжения Horizon: Zero Dawn.

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Авторы Horizon: Zero Dawn заговорили о продолжении игры

Фото © Wikimedia Commons

По словам нарративного директора Джона Гонзалеса, разработчики были обескуражены отношением игроков к истории и их эмоциональной связи с главной героиней Элой. Авторы планируют при работе над продолжением сделать историю такой же глубокой и личной.

Арт-директор Ян-Барт ван Бик считает, что игре нужно больше машин. А Матьис Де Йонг, директор разработки, считает, что разработчикам есть что улучшить и исправить в Horizon: Zero Dawn.

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Сергей Сурепин
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