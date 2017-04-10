Авторы Horizon: Zero Dawn думают над продолжением игры

Представители студии Guerrilla Games уже говорят о выпуске сиквела нового эксклюзива для PS4.

В интервью Game Informer для майского номера журнала сотрудники студии Guerrilla Games рассказали о том, чего они ожидают от возможного продолжения Horizon: Zero Dawn.

Авторы Horizon: Zero Dawn заговорили о продолжении игры Фото © Wikimedia Commons

По словам нарративного директора Джона Гонзалеса, разработчики были обескуражены отношением игроков к истории и их эмоциональной связи с главной героиней Элой. Авторы планируют при работе над продолжением сделать историю такой же глубокой и личной.