Литва подтверждает, что поставляла Украине оружие и боеприпасы

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис подтвердил, что в 2015–2016 года Литва поставила Украине 150 тонн боеприпасов, передаёт "Украина.ру".

По его словам, были поставлены боеприпасы советского образца, которые не используются в Литве, но применяются на Украине. При этом было также поставлено некоторое количество пулемётов.

По мнению Кароблиса, это был символический жест, который в том числе продемонстрировал солидарность Литвы с Украиной. Он добавил, что со стороны союзников по НАТО данное действие нашло полное понимание, и выразил надежду, что другие страны НАТО последуют примеру Литвы.