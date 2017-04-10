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Регион
Опубликовано 10 апреля 2017, 09:50

Литва подтверждает, что поставляла Украине оружие и боеприпасы

Фото &copy; РИА Новости/Стрингер

Фото © РИА Новости/Стрингер

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис подтвердил, что в 2015–2016 года Литва поставила Украине 150 тонн боеприпасов, передаёт "Украина.ру".

По его словам, были поставлены боеприпасы советского образца, которые не используются в Литве, но применяются на Украине. При этом было также поставлено некоторое количество пулемётов.

По мнению Кароблиса, это был символический жест, который в том числе продемонстрировал солидарность Литвы с Украиной. Он добавил, что со стороны союзников по НАТО данное действие нашло полное понимание, и выразил надежду, что другие страны НАТО последуют примеру Литвы.

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Литва подтверждает, что поставляла Украине оружие и боеприпасы

Фото © РИА Новости/Стрингер

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Александр Шоршин
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