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Опубликовано 10 апреля 2017, 15:10

Valve начала продавать монеты для ветеранов Counter-Strike: Global Offensive

Фото: &copy; Valve Corporation

Фото: © Valve Corporation

Монеты будут доступны для покупки лишь тем игрокам, которые провели в игре пять и более лет.

Компания Valve официально открыла продажу реальных монет для ветеранов многопользовательского шутера Counter-Strike: Global Offensive. Коллекционную монету в честь пятилетия игры можно приобрести за 45 долларов.

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Valve продаёт реальные монеты для ветеранов Counter-Strike: Global Offensive

Фото: © Valve Corporation

Для предварительного заказа монеты необходимо авторизоваться в сервисе Steam, чтобы система провела проверку наличия достижения в игре. Если пользователь провёл в игре меньше времени, то придётся подождать.

Монета изготовлена из цинка с медной вставкой в форме цифры 5. Диаметр — 63 миллиметра, толщина — три миллиметра. Вес изделия составляет 56 граммов.

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Сергей Сурепин
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