Valve начала продавать монеты для ветеранов Counter-Strike: Global Offensive

Монеты будут доступны для покупки лишь тем игрокам, которые провели в игре пять и более лет.

Компания Valve официально открыла продажу реальных монет для ветеранов многопользовательского шутера Counter-Strike: Global Offensive. Коллекционную монету в честь пятилетия игры можно приобрести за 45 долларов.

Valve продаёт реальные монеты для ветеранов Counter-Strike: Global Offensive Фото: © Valve Corporation

Для предварительного заказа монеты необходимо авторизоваться в сервисе Steam, чтобы система провела проверку наличия достижения в игре. Если пользователь провёл в игре меньше времени, то придётся подождать.