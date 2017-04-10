Valve начала продавать монеты для ветеранов Counter-Strike: Global Offensive
Монеты будут доступны для покупки лишь тем игрокам, которые провели в игре пять и более лет.
Компания Valve официально открыла продажу реальных монет для ветеранов многопользовательского шутера Counter-Strike: Global Offensive. Коллекционную монету в честь пятилетия игры можно приобрести за 45 долларов.
Valve продаёт реальные монеты для ветеранов Counter-Strike: Global Offensive
Для предварительного заказа монеты необходимо авторизоваться в сервисе Steam, чтобы система провела проверку наличия достижения в игре. Если пользователь провёл в игре меньше времени, то придётся подождать.
Монета изготовлена из цинка с медной вставкой в форме цифры 5. Диаметр — 63 миллиметра, толщина — три миллиметра. Вес изделия составляет 56 граммов.