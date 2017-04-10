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Регион
Опубликовано 10 апреля 2017, 13:54

Стаса Пьеху и Бьянку внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец"

Фото: &copy;РИА Новости /Нина Зотина / Наталья Селиверстова / Рамиль Ситдиков / Коллаж: &copy;L!FE

Фото: ©РИА Новости /Нина Зотина / Наталья Селиверстова / Рамиль Ситдиков / Коллаж: ©L!FE

Также на экстремистском ресурсе были опубликованы данные российской певицы Юлианны Карауловой.

Сразу троих российских артистов — Стаса Пьеху, Юлианну Караулову и Бьянку — украинские радикалы внесли в список экстремистского сайта "Миротворец" как лиц, нарушивших украинское законодательство. Сообщается, что преследование певцов украинские националисты намерены устроить из-за посещения артистами Крыма.

Напомним, 9 апреля по той же причине в данный список внесли певца и музыканта Михаила Шуфутинского. Националисты разместили на сайте его личные данные, данные его родственников и даже афишу выступлений в Крыму. Сам же Шуфутинский назвал размещение своих данных на "Миротворце" политической игрой.

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Светлана Купчинская
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