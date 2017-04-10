Стаса Пьеху и Бьянку внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец"

Напомним, 9 апреля по той же причине в данный список внесли певца и музыканта Михаила Шуфутинского. Националисты разместили на сайте его личные данные, данные его родственников и даже афишу выступлений в Крыму. Сам же Шуфутинский назвал размещение своих данных на "Миротворце" политической игрой.