Стаса Пьеху и Бьянку внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец"
Фото: ©РИА Новости /Нина Зотина / Наталья Селиверстова / Рамиль Ситдиков / Коллаж: ©L!FE
Также на экстремистском ресурсе были опубликованы данные российской певицы Юлианны Карауловой.
Сразу троих российских артистов — Стаса Пьеху, Юлианну Караулову и Бьянку — украинские радикалы внесли в список экстремистского сайта "Миротворец" как лиц, нарушивших украинское законодательство. Сообщается, что преследование певцов украинские националисты намерены устроить из-за посещения артистами Крыма.
Напомним, 9 апреля по той же причине в данный список внесли певца и музыканта Михаила Шуфутинского. Националисты разместили на сайте его личные данные, данные его родственников и даже афишу выступлений в Крыму. Сам же Шуфутинский назвал размещение своих данных на "Миротворце" политической игрой.