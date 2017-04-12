Пособие крохобора: как больше играть и меньше платить

Никто не будет спорить, что игры для среднестатистического россиянина — примерно 15-я по важности статья расходов, глубоко и надёжно уступающая другим тратам. При этом "игровая зависимость" в последнее время обходится чуть дешевле, чем зависимость героиновая: консольные игры стоят по 4–5 тысяч, компьютерные по 1–2, даже мобильные — общепризнанный дисконт-гейминг — могут здорово опустошить карман. В итоге получается слишком накладно для не самого важного развлечения, не правда ли? Но что делать, если играть хочется, а оставлять на счетах издателей половину зарплаты — нет? Часть населения давно ответила себе на этот вопрос, в совершенстве освоив разнообразные торрент-трекеры. Но пиратство не наш метод, поэтому вот вам краткий гид, как экономить на играх — делитесь с друзьями, чтобы и они узнали про все трюки.

Скидки

Очевидный, казалось бы, совет: ждём пару месяцев после релиза какой-нибудь Mafia 3, а там, глядишь, оригинальный ценник упадёт процентов этак на тридцать-сорок. Но и здесь есть нюансы, которые вам необходимо знать.

Во-первых, учтите, что проекты среднего эшелона обычно дешевеют быстрее. Если новинка набрала 70 баллов на условном "Метакритике", то вероятность, что она в ближайшее время "похудеет" в цене, — гораздо выше, нежели с популярным и обласканным всеми хитом. А если в скверно принятую игру вложили большие деньги, то скидка точно не заставит себя ждать. Так, посредственную Mass Effect: Andromeda отдавали дешевле на десять процентов ещё до релиза.

Нюанс второй: лучшие скидки идут в распродажах, которые, в свою очередь, приурочены к разным событиям. Весенняя распродажа, осенняя, новогодняя, "в честь 20-летия" — это не витрина провинциального магазина электроники, а официальная площадка издателя и онлайн-ретейлера. Именно в такие моменты оптимально "выходить на охоту" — заберёте громкие хиты за половину цены.

С мобильными приложениями история другая. Здесь нет организованного ливня из скидок, зато есть случайный моросящий дождик на каждый день. Штука в том, что стоимость игры для телефонов — вещь плавающая. На старте может быть одна цена (обычно ниже, это называется launch-sale), через неделю другая, через две недели половинчатая, а через две недели и один день — полная. Деньги, которые просят за мобильные проекты, постоянно варьируются, и, если вы хотите быть в курсе динамики, поищите специальные сайты, посвящённые мониторингу скидок для приложений. Их тьма.

Подписка

Актуально в основном для обладателей консолей. Если у вас есть PS4, присмотритесь к PS Plus: за 3200 рублей в год вы получите доступ к армии бесплатных игр, эксклюзивных скидок и других приятных бонусов (например, мультиплееру). Да, Plus давно уже не балует подписчиков хитами калибра Horizon: Zero Dawn, как три-четыре года назад, но парочку интересного инди обязательно подгонит.

С Xbox One всё веселее. Например, здесь есть EA Access — две тысячи в год, и у вас доступ к библиотеке чуть поседевших хитов от издательства Electronic Arts. Прямо сейчас обладатели подписки могут сыграть в Star Wars: Battlefront, первые три части Mass Effect, Unravel и Need For Speed. Кроме того, сервис позволяет запускать пробные версии грядущих игр до их официального релиза.

В конце этой весны для приставки Microsoft заработает другой сервис — Xbox Game Pass. Обещания громадные: сто игр на старте (включая Halo 5: Guardians), постоянно обновляемая библиотека, 20%-ная скидка на приобретение игры "из подписки" и другие бонусы. Предполагаемая абонентская плата — десять долларов в месяц. Пока неизвестно, будет ли всё так хорошо, как нам рассказывают (Halo может вылететь в следующий месяц, а "сто бесподобных игр" — оказаться трёхкопеечной глупостью), но сервис потенциально интересный.

Если же у вас нет консоли, не грустите: для вас существует Origin Access, родной брат EA Access. Принцип тот же — платите 1799 рублей в год, вам выдают пачку игр масштаба Battlefield, Crysis и Dragon Age; ну и эксклюзивный доступ к предрелизным проектам.

Бандлы

Ещё один вариант "много контента за мало денег" — особенно распространён в Steam и мобильных маркетах. Суть простая: вы покупаете сразу пачку проектов за, так скажем, оптовую цену; игры обычно связаны одной серией или издателем-разработчиком. Например, в App Store за 1890 рублей продаётся Rockstar Collection. Туда входит первая Max Payne, классические части GTA, мобильные части GTA и Bully. Если покупать приложения по отдельности, выйдет значительно дороже. Другой, конечно, вопрос — нужно ли вам всё это добро.

Махинации с аккаунтами

Все манипуляции с аккаунтами проходят в "серой" зоне, но часть из них вполне позволительна, а часть — ведёт к неприятным последствиям в виде бана приставки. Если вы не хотите пересекать черту, то вот вам сравнительно честный способ сохранения денег у населения.

Заводите второй аккаунт на своей PS4 (именно PS4), покупаете там игру, скачиваете её, потом деактивируете аккаунт в настройках. В это время ваш честный соратник заходит на тот же аккаунт (пароль и почту вы уже передали), скачивает дистрибутив, выходит из профиля. Деньги пополам. Но учтите, из "родной" учётной записи игру не запустить — будет висеть замок. А если вломитесь во второй профиль с включённым онлайном, то вашего друга просто выкинет, если он там сидел. Поэтому всегда отсоединяйте интернет, прежде чем запускать наполовину оплаченный проект.

С мобильными примерно такой же расклад, но мороки меньше: вы просто заводите общий аккаунт на всю толпу, подключаете к нему специально заведённую платёжную карту и пользуетесь благами цифрового "шеринга".

Однако есть другие методы — те самые, что немного за гранью. Интернет пестрит предложениями о продаже аккаунтов — в основном для приставок и ПК. Расценки обычно выгодные: за несколько тысяч рублей вы получаете консольный профиль с пятью-шестью хитовыми проектами. Потенциальная выгода манит, но помните, что это серый рынок и вас в лучшем случае могут обмануть. В худшем — вы купите "угнанный" аккаунт, его хозяин пожалуется в службу поддержки PlayStation или Xbox, а та просто отрубит вам все сетевые функции. И будет права.

Вторые руки

Наверное, самый очевидный пункт во всём гайде — про разнообразные сайты купли-продажи подержанных вещей — знает каждый. И всё же: если приобрести новый диск, скажем, Resident Evil 7 за четыре тысячи рублей (для ПК нет смысла перепродавать физические копии), а через неделю продать его за 2,5–3, то выгода очевидна. Минусы такого подхода: нужно созваниваться и встречаться с непонятными людьми, у которых неизвестно что на уме.

Второй вариант: отыщите в своём городе магазин обмена игр и поинтересуйтесь, какой там курс. Если повезёт, вы найдёте надёжного друга в вопросах сохранения семейного бюджета — будете сдавать в комиссионку старые игры, немного доплачивать и получать новые. Возможно, сэкономите меньше, чем продавая из рук в руки, зато избавите себя от сомнительных сделок с незнакомцами. И не отчаивайтесь, если вы живёте в небольшом поселении: как показывает практика, подобные пункты приёма и выдачи есть не только в миллионниках.

Воздержание

Пожалуй, лучший способ не тратиться на игры — купить кнопочный телефон (новая Nokia 3310?) и гонять там обновлённую "Змейку". Ладно, столь радикальные методы оставим, пока евро не дорастёт хотя бы до 80 рублей. Но какие-то ограничивающие рамки должны быть. Внимательно оглядите свой список в "Стиме" — много там проектов, которые вы никогда не запускали? Скорее всего, половина — знаменитые распродажи, выставляющие всевозможное инди за 50 рублей — бьют по кошельку сильнее, чем вы думаете. Ведь, покупая бессмысленную ерунду за копейки, вы не экономите — вы бездумно тратите, потому что вам не нужен никакой Shower With Your Dad, пускай и по цене поездки в метро.

С мобильными тоже есть такая беда, но там другой вектор — в сторону условно-бесплатной монетизации. Вы скачиваете симпатичную безделушку про выращивание картошки, на автопилоте проскакиваете пять-шесть уровней а потом — р-р-раз! — и вкладываете в развитие виртуального огорода четверть месячного дохода.

Чтобы этого не произошло, хорошенько подумайте: а оно вам надо? И вообще, думайте почаще: очередную распродажу можно пропустить, если там нет ничего интересного, а сохранившиеся деньги — потратить на что-то действительно важное.