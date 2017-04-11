Виртуальные живодеры

Защитники животных сошли с ума. Они устраивают "обнажённые протесты", сжигают шубы из меха и не стесняются обливать краской людей в одежде из меха. Кстати, определить на глаз, настоящий или искусственный мех, визуально практически невозможно. Но это не останавливает ревнителей благочестия от безумных выходок.

Ничто не запрещает им возвращаться домой и запускать любимую видеоигру, где этих самых животных нужно убивать для получения опыта и денег. То есть они защищают зверушек, подписывают различные петиции по защите животных, но им абсолютно плевать, что они разрубили пополам мишку, убили акулу или застрелили зайчика в видеоигре. Кто защитит наших виртуальных братьев меньших?

Ведьмак 3: Дикая охота

Помимо уничтожения различной нечисти типа оборотней и вурдалаков Геральту приходится убивать волков и медведей, которых сложно назвать причастными к вторжению "дикой охоты" и порабощению мира. Но кого это волнует, ведь с них можно снять шкуру и неплохо продать в ближайшем городе, а доспехи нынче дорогие.

Pokemon Go

А всеобщее помешательство на ловле покемонов можно сравнить с браконьерством. Люди намеренно отправляются в различные уголки своего города, чтобы засадить безобидного монстра в круглую тюрьму. Вам бы понравилось, если бы на вас во время прогулки напали и запихнули в клетку? Сложно судить о чувствах выдуманных существ, но сам факт лишения их свободы — ради коллекционирования — весьма показателен.

Assassin’s Creed

Серия игр Assasin's Creed поощряет охоту на животных. В третьей части игры, промышляя охотой, можно неплохо заработать. Например, за шкуру оленя дают 780 фунтов, а медвежья обойдётся в 1560. Убив пару-тройку обитателей леса, можно обзавестись неплохим обмундированием. А постоянный фарм зверей позволяет вам набить свой кошелёк доверху.

А в четвёртой части, которая посвящена пиратам, есть опция китобоя. Убивать обитателей подводного мира необходимо для получения лучшего сырья для производства лучшего снаряжения. Но самое главное, чтобы получить достижения, необходимые для 100%-ного прохождения игры, без этого обойтись нельзя.

Red Dead Redemption

В Red Dead Redemption охота также является способом неплохо заработать. Продавая мясо и шкуры животных, можно накопить на новенький пистолет или винтовку. Но ужаснее всего, что после снятия шкуры с животного его тело остаётся лежать на растерзание стервятникам. Да и сам процесс выглядит неприятно. Но Дикий Запад на то и Дикий Запад — выживает сильнейший.

Если вы не можете или не хотите оказать помощь животным, оказавшимся в беде, то зачем вы подписываете петиции на Change.org, которые ничего не изменят? Вступаете в группы в социальных сетях, где публикуют ужасные кадры с лозунгами "Остановите это безумие"? Если думаете, что так помогаете братьям нашим меньшим, вы ошибаетесь. Лучше выйдите на улицу и покормите бездомного щенка или кошку. Это будет намного полезнее пустых разговоров в Интернете.