В Minecraft появится магазин пользовательских модификаций

Microsoft анонсировала очередное дополнение для Minecraft, в котором будет добавлен магазин Minecraft Marketplace. Через него игроки смогут приобретать контент, созданный другими пользователями.

Minecraft Marketplace будет привязан к профилю Xbox Live, а для покупок в нём будет использоваться новая валюта Minecraft Coins. Эти монеты можно приобретать за реальные деньги — о других способах получения Microsoft умалчивает.

Minecraft Marketplace станет частью обновления Discovery, которое уже скоро выйдет для Minecraft: Windows 10 Edition и Minecraft: Pocket Edition. В магазине игроки смогут приобретать карты, образы для персонажей и наборы текстур. Поставщиком контента может стать любой пользователь, однако товары для магазина Microsoft будет выбирать вручную.