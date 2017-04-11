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Опубликовано 11 апреля 2017, 05:29

В Minecraft появится магазин пользовательских модификаций

Фото: &copy;&nbsp;Minecraft

Фото: © Minecraft

Игроки Minecraft получат возможность продавать свои модификации через магазин за реальные деньги.

Microsoft анонсировала очередное дополнение для Minecraft, в котором будет добавлен магазин Minecraft Marketplace. Через него игроки смогут приобретать контент, созданный другими пользователями.

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В Minecraft появится магазин для пользовательского контента

Фото: © Minecraft Marketplace

Minecraft Marketplace будет привязан к профилю Xbox Live, а для покупок в нём будет использоваться новая валюта Minecraft Coins. Эти монеты можно приобретать за реальные деньги — о других способах получения Microsoft умалчивает.

Minecraft Marketplace станет частью обновления Discovery, которое уже скоро выйдет для Minecraft: Windows 10 Edition и Minecraft: Pocket Edition. В магазине игроки смогут приобретать карты, образы для персонажей и наборы текстур. Поставщиком контента может стать любой пользователь, однако товары для магазина Microsoft будет выбирать вручную.

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Станислав Погорский
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