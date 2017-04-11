Самый популярный видеоблогер PewDiePie переходит на Twitch
Самый популярный видеоблогер PewDiePie запустил собственное еженедельное шоу на Twitch.
Феликс Чельберг, более известный как PewDiePie, остаётся самым известным видеоблогером в мире: на его YouTube-канал подписано более 54 миллионов человек. Тем не менее сейчас Феликс делает первые шаги для перехода на другую платформу — сервис для онлайн-трансляций Twitch.
9 апреля на Twitch прошёл первый выпуск шоу Best Club, в котором Чельберг не играет, как обычно, а отвечает на вопросы поклонников и развлекает зрителей. Шоу будет выходить еженедельно — это первый случай, когда известный видеоблогер начал делать регулярный контент для конкурирующей платформы.
PewDiePie запустил еженедельное шоу на Twitch
В последнее время деятельность PewDiePie на YouTube вызвала скандал: журналисты The Wall Street Journal назвали Феликса фашистом за неудачную шутку, связанную с евреями. Совсем недавно авторы того же издания обвинили YouTube в монетизации роликов с экстремистским контентом, из-за чего платформа потеряла крупных рекламодателей.
Многие предполагают, что PewDiePie переходит на Twitch из-за смерти YouTube, однако сам видеоблогер уверяет, что идея еженедельного шоу появилась ещё до недавних скандалов.