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Опубликовано 11 апреля 2017, 06:21

Самый популярный видеоблогер PewDiePie переходит на Twitch

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Самый популярный видеоблогер PewDiePie запустил собственное еженедельное шоу на Twitch.

Феликс Чельберг, более известный как PewDiePie, остаётся самым известным видеоблогером в мире: на его YouTube-канал подписано более 54 миллионов человек. Тем не менее сейчас Феликс делает первые шаги для перехода на другую платформу — сервис для онлайн-трансляций Twitch.

9 апреля на Twitch прошёл первый выпуск шоу Best Club, в котором Чельберг не играет, как обычно, а отвечает на вопросы поклонников и развлекает зрителей. Шоу будет выходить еженедельно — это первый случай, когда известный видеоблогер начал делать регулярный контент для конкурирующей платформы.

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PewDiePie запустил еженедельное шоу на Twitch

Фото: © wikipedia.org

В последнее время деятельность PewDiePie на YouTube вызвала скандал: журналисты The Wall Street Journal назвали Феликса фашистом за неудачную шутку, связанную с евреями. Совсем недавно авторы того же издания обвинили YouTube в монетизации роликов с экстремистским контентом, из-за чего платформа потеряла крупных рекламодателей.

Многие предполагают, что PewDiePie переходит на Twitch из-за смерти YouTube, однако сам видеоблогер уверяет, что идея еженедельного шоу появилась ещё до недавних скандалов.

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Станислав Погорский
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