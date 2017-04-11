Самый популярный видеоблогер PewDiePie переходит на Twitch

Феликс Чельберг, более известный как PewDiePie, остаётся самым известным видеоблогером в мире: на его YouTube-канал подписано более 54 миллионов человек. Тем не менее сейчас Феликс делает первые шаги для перехода на другую платформу — сервис для онлайн-трансляций Twitch.

9 апреля на Twitch прошёл первый выпуск шоу Best Club, в котором Чельберг не играет, как обычно, а отвечает на вопросы поклонников и развлекает зрителей. Шоу будет выходить еженедельно — это первый случай, когда известный видеоблогер начал делать регулярный контент для конкурирующей платформы.