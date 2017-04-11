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Опубликовано 11 апреля 2017, 07:12

Прохождение Uncharted: The Lost Legacy может занять более 10 часов

Самостоятельное дополнение для экшена Uncharted 4 может разрастись до полноценной игры.

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/Playstation

Скрин из видео © youtube.com/Playstation

Uncharted: The Lost Legacy изначально разрабатывалась как сюжетное дополнение для Uncharted 4, однако позже авторы решили, что выпустят его как отдельную игру. Оказалось, что прохождение The Lost Legacy может занять более 10 часов.

Один из разработчиков Naughty Dog рассказал, что несколько лет назад команду спрашивали, планируют ли они дополнение для Uncharted. Тогда они шутили, что не смогли бы себя сдержать от создания полноценной игры. Так и получилось.

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Продолжительность Uncharted: The Lost Legacy может составить более 10 часов

Скрин из видео © youtube.com/Playstation

Разработка Uncharted: The Lost Legacy ещё не завершена, однако сейчас продолжительность игры стремится к 10 часам, если не больше. Авторы уже говорили, что в дополнении будет "самый большой уровень в истории серии" и им одним дело не ограничится.

Uncharted: The Lost Legacy выйдет на PS4 в этом году.

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Станислав Погорский
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