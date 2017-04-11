Прохождение Uncharted: The Lost Legacy может занять более 10 часов

Uncharted: The Lost Legacy изначально разрабатывалась как сюжетное дополнение для Uncharted 4, однако позже авторы решили, что выпустят его как отдельную игру. Оказалось, что прохождение The Lost Legacy может занять более 10 часов.

Один из разработчиков Naughty Dog рассказал, что несколько лет назад команду спрашивали, планируют ли они дополнение для Uncharted. Тогда они шутили, что не смогли бы себя сдержать от создания полноценной игры. Так и получилось.