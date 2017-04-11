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Регион
Опубликовано 11 апреля 2017, 08:24

Водопроводчик Марио снялся в рекламе японских энергетиков

Известный герой видеоигр водопроводчик Марио снялся в роликах, рекламирующих японский энергетик.

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал サントリー公式チャンネル (SUNTORY）

Фото: © кадр из видео YouTube/канал サントリー公式チャンネル (SUNTORY）

Персонажи серии игр про водопроводчика Марио появились в рекламе японского энергетика Dekavita C. Кроме усатого героя в ролике есть принцесса Пич, Луиджи и Тодд.

Рекламная акция у Nintendo и производителей Dekavita C получилась взаимной: в видео также показана портативная консоль 3DS и недавно вышедшая игра Mario Sports Superstars.

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Водопроводчик Марио рекламирует гольф и японский энергетик

Фото: © кадр из видео YouTube/канал サントリー公式チャンネル （SUNTORY）

Это не первый случай, когда образ Марио был использован для японских рекламных роликов. Несколько лет назад водопроводчик снялся в видео для Mercedes-Benz.

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Станислав Погорский
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