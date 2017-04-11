Водопроводчик Марио снялся в рекламе японских энергетиков
Известный герой видеоигр водопроводчик Марио снялся в роликах, рекламирующих японский энергетик.
Фото: © кадр из видео YouTube/канал サントリー公式チャンネル (SUNTORY）
Персонажи серии игр про водопроводчика Марио появились в рекламе японского энергетика Dekavita C. Кроме усатого героя в ролике есть принцесса Пич, Луиджи и Тодд.
Рекламная акция у Nintendo и производителей Dekavita C получилась взаимной: в видео также показана портативная консоль 3DS и недавно вышедшая игра Mario Sports Superstars.
Водопроводчик Марио рекламирует гольф и японский энергетик
Фото: © кадр из видео YouTube/канал サントリー公式チャンネル （SUNTORY）
Это не первый случай, когда образ Марио был использован для японских рекламных роликов. Несколько лет назад водопроводчик снялся в видео для Mercedes-Benz.