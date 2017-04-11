Анонсирована новая игра в серии Naruto

Издатель Bandai Namco анонсировал новую игру по знаменитой серии манги и аниме Naruto.

Bandai Namco анонсировала игру Naruto to Boruto: Shinobi Striker, которая станет переходной главой между историей Наруто и его сына Боруто. Авторы обещают мультиплеерный режим, в котором будут сражаться две команды, по четыре игрока в каждой.

В игре появятся Наруто, Саске, Команда 7 и другие узнаваемые персонажи франшизы. В отличие от предыдущей серии игр Ninja Storm в Naruto to Boruto: Shinobi Striker будет несколько другой визуальный стиль. Авторы обещают "живые цвета" и "динамичный геймплей от третьего лица".

Анонсирована игра Naruto to Boruto: Shinobi Striker Фото: © кадр из видео YouTube/канал Bandai Namco Entertainment America