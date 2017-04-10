Полиция обнаружила связь между вторым подозреваемым и "шведским террористом"

Шведская полиция обнаружила связь между предполагаемым исполнителем теракта и вторым подозреваемым, задержанным в воскресенье утром. Об этом сообщает Aftonbladet.

Как сообщили представители полиции, второй подозреваемый имел контакты с предполагаемым террористом и в какой-то степени причастен к произошедшему, однако при этом может не являться непосредственным нападавшим.

Напомним, ранее стало известно, что предполагаемым исполнителем теракта в Стокгольме является выходец из Узбекистана Рахмат Акилов. По данным полиции, именно он управлял грузовиком, который врезался в толпу людей. Как сообщалось, Акилов являлся сторонником ИГИЛ*. На допросе он также признался, что действовал по приказу террористической группировки. При этом друг мужчины заявил, что не замечал за Акиловым приверженности экстремистским взглядам, а также особой религиозности.

Напомним, в результате атаки на одной из туристических улиц погибло четыре человека, 15 получили ранения различной степени тяжести.