Не менее пятнадцати школ на территории трёх регионов России закрыты из-за вспышек гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Превышение эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано в Республике Коми, Кемеровской и Челябинской областях.