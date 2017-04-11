В трёх регионах России из-за гриппа закрылось 15 школ
Не менее пятнадцати школ на территории трёх регионов России закрыты из-за вспышек гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Превышение эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано в Республике Коми, Кемеровской и Челябинской областях.
Кроме того, по данным ведомства, в четырёх регионах страны сохраняется высокий риск заражения гриппом среди детей младше двух лет, а в шести субъектах РФ — среди детей до шести лет.