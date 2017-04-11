Авторы игры по "Звёздным войнам" работают над новой частью KotOR
Разработчики якобы заняты созданием новой части Star Wars: Knights of the Old Republic.
Студия BioWare Austin, ранее выпустившая многопользовательскую игру Star Wars: The Old Republic, работает над неким новым проектом. Если верить слухам, то речь идёт о продолжении легендарной серии RPG — Star Wars: Knights of the Old Republic.
У Star Wars: Knights of the Old Republic появится продолжение
Изначально речь шла о ремейке оригинальной KotOR, однако в процессе разработки проект развился в более масштабную игру, поэтому авторы задумались о выпуске продолжения легендарной серии.
Сейчас новый проект находится на стадии создания прототипа. Сами разработчики не комментируют ситуацию.