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Опубликовано 11 апреля 2017, 09:38

Авторы игры по "Звёздным войнам" работают над новой частью KotOR

Фото: &copy; wikia.com

Фото: © wikia.com

Разработчики якобы заняты созданием новой части Star Wars: Knights of the Old Republic.

Студия BioWare Austin, ранее выпустившая многопользовательскую игру Star Wars: The Old Republic, работает над неким новым проектом. Если верить слухам, то речь идёт о продолжении легендарной серии RPG — Star Wars: Knights of the Old Republic.

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У Star Wars: Knights of the Old Republic появится продолжение

Фото: © wikia.com

Изначально речь шла о ремейке оригинальной KotOR, однако в процессе разработки проект развился в более масштабную игру, поэтому авторы задумались о выпуске продолжения легендарной серии.

Сейчас новый проект находится на стадии создания прототипа. Сами разработчики не комментируют ситуацию.

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Сергей Сурепин
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