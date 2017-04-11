Автор StarCraft 2 начал работу над тайным проектом Blizzard

Один из ведущих гейм-дизайнеров команды StarCraft 2 перешёл в другой проект своей студии.

34-летний разработчик из Кореи Дэвид Ким, который профессионально играл в оригинальный StarCraft, более не будет принимать участие в поддержке второй части. Он решил заняться новым проектом студии Blizzard, название и подробности о котором пока не разглашаются.

Гейм-дизайнер StarCraft 2 работает над новой игрой Blizzard Фото: © Liquipedia

Дэвид Ким поблагодарил фанатов и коллег, которые поддерживали его на протяжении всего этого времени.