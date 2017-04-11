Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 апреля 2017, 10:59

Автор StarCraft 2 начал работу над тайным проектом Blizzard

Фото: &copy; Liquipedia

Фото: © Liquipedia

Один из ведущих гейм-дизайнеров команды StarCraft 2 перешёл в другой проект своей студии.

34-летний разработчик из Кореи Дэвид Ким, который профессионально играл в оригинальный StarCraft, более не будет принимать участие в поддержке второй части. Он решил заняться новым проектом студии Blizzard, название и подробности о котором пока не разглашаются.

image

Гейм-дизайнер StarCraft 2 работает над новой игрой Blizzard

Фото: © Liquipedia

Дэвид Ким поблагодарил фанатов и коллег, которые поддерживали его на протяжении всего этого времени.

Ранее сообщалось, что к команде тайного проекта присоединился главный дизайнер Heroes of the Storm Дастин Броудер. Ранее Ким и Броудер сотрудничали во время создания StarCraft 2.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • blizzard
  • starcraft2
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar