Автор StarCraft 2 начал работу над тайным проектом Blizzard
Один из ведущих гейм-дизайнеров команды StarCraft 2 перешёл в другой проект своей студии.
34-летний разработчик из Кореи Дэвид Ким, который профессионально играл в оригинальный StarCraft, более не будет принимать участие в поддержке второй части. Он решил заняться новым проектом студии Blizzard, название и подробности о котором пока не разглашаются.
Гейм-дизайнер StarCraft 2 работает над новой игрой Blizzard
Дэвид Ким поблагодарил фанатов и коллег, которые поддерживали его на протяжении всего этого времени.
Ранее сообщалось, что к команде тайного проекта присоединился главный дизайнер Heroes of the Storm Дастин Броудер. Ранее Ким и Броудер сотрудничали во время создания StarCraft 2.