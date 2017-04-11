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Регион
Опубликовано 11 апреля 2017, 13:17

Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО

Фото:&copy; Flickr/Gage Skidmore

Фото:© Flickr/Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп подписал протокол о присоединении Черногории к НАТО. Об этом сообщили государственные СМИ Черногории.

Известно также, что официальная информация о подписании документа будет опубликована сегодня поздно вечером или завтра (12 апреля) утром по американскому времени.

Напомним, 5 апреля в столице Черногории Подгорице перед зданием Минобороны страны вместе с государственным флагом был поднят флаг НАТО.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что процесс включения новой страны планируется завершить к концу июня.

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Светлана Купчинская
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