Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО
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Президент США Дональд Трамп подписал протокол о присоединении Черногории к НАТО. Об этом сообщили государственные СМИ Черногории.
Известно также, что официальная информация о подписании документа будет опубликована сегодня поздно вечером или завтра (12 апреля) утром по американскому времени.
Напомним, 5 апреля в столице Черногории Подгорице перед зданием Минобороны страны вместе с государственным флагом был поднят флаг НАТО.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что процесс включения новой страны планируется завершить к концу июня.