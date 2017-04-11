Следственный комитет возбудил уголовное дело против нигерийских пиратов

Следственное управление Следственного комитета России по Севастополю расследует уголовное дело по факту вооружённого нападения на грузовое судно BBC Caribbean, хищения судового имущества и имущества членов экипажа, а также похищения семи членов экипажа судна — граждан Российской Федерации, передаёт пресс-служба ведомства.

Так, в ходе расследования установлено, что 5 февраля 2017 года в районе нефтяного терминала близ дельты реки Нигер Гвинейского залива приблизительно в 45 милях от города Брасса (Нигерия) группа вооружённых людей напала на грузовое судно BBC Caribbean.

Пираты похитили из кассы судна не менее $10 тыc., принадлежащих компании, а из кают членов экипажа деньги и личные вещи почти на 500 тысяч рублей. После этого налётчики похитили семерых находившихся на борту судна членов экипажа — граждан Российской Федерации и одного гражданина Украины.

Организованная группа перевезла пленников в неустановленное место на территории Нигерии и удерживала их до 4 марта 2017 года, когда усилиями компании-судовладельца заложники были освобождены. 6 марта моряки прибыли на территорию России.

Уточняется, что судном владеет немецкая компания "Бриз шиффарт", оно следовало под флагом государства Антигуа и Барбуда из Камеруна в Гану с экипажем из 11 человек: 10 граждан Российской Федерации (жители Севастополя, Карелии, Муромской области, Великого Новгорода) и одного гражданина Украины.