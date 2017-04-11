Разработчики решили на неделю открыть доступ всем пользователям к многопользовательской игре.

Компания ZeniMax в официальном твиттер-аккаунте Elder Scrolls Online объявила о бесплатной неделе в своей многопользовательской игре. Предложение начнёт действовать с 11 апреля в 17:00 по мск. Игра будет доступна бесплатно на PC, Mac, PS4 и Xbox One.

Многопользовательская игра The Elder Scrolls Online станет временно бесплатной Фото: © wikipedia.org

На протяжении недели пользователям будет доступна вся начальная часть игры без дополнений. Создав учётную запись, игрок получит 500 корон и сможет потратить их во внутриигровом магазине, купив уникальное снаряжение, бонусы для увеличения получаемого опыта и многое другое.