Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 апреля 2017, 12:38

The Elder Scrolls Online станет временно бесплатной

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Разработчики решили на неделю открыть доступ всем пользователям к многопользовательской игре.

Компания ZeniMax в официальном твиттер-аккаунте Elder Scrolls Online объявила о бесплатной неделе в своей многопользовательской игре. Предложение начнёт действовать с 11 апреля в 17:00 по мск. Игра будет доступна бесплатно на PC, Mac, PS4 и Xbox One.

image

Многопользовательская игра The Elder Scrolls Online станет временно бесплатной

Фото: © wikipedia.org

На протяжении недели пользователям будет доступна вся начальная часть игры без дополнений. Создав учётную запись, игрок получит 500 корон и сможет потратить их во внутриигровом магазине, купив уникальное снаряжение, бонусы для увеличения получаемого опыта и многое другое.

В случае покупки игры весь достигнутый прогресс будет перенесён. Сейчас The Elder Scrolls Online можно приобрести за 1199 рублей в Steam и за 1899 рублей — для консолей.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar