Стали известны подробности нового события в Overwatch
Новое событие получило название Insurrection и будет доступно игрокам уже сегодня.
Фото: © wikipedia.org
В Сети появилась первая информация о новом событии в многопользовательском шутере Overwatch. Мероприятие получило название Insurrection. И оно напрямую будет связано с комиксом, который не так давно вышел.
Игрокам предстоит взять на себя роль одного из четырёх оперативников Overwatch: Ангела, Райнхардта, Торбьорна и Трейсер. Они должны будут дать отпор омникам на карте "Кингс Роу".
Новое событие в Overwatch начнётся в ближайшее время
Фото: © wikipedia.org
Мероприятие Insurrection начнётся сегодня и продлится до 1 мая.