Мышь-куряга. В Шотландии грызун стащил окурок для обустройства норы

48-летняя Венди Бродхерсто из города Абердина в Шотландии сняла на видео садовую мышь, которая стащила выпавший из пепельницы окурок и утащила его в свою норку. Подробности инцидента сообщило издание Daily Mail.

Так, Венди случайно заметила мышь, глядя в заднее окно своего дома. Грызун проник на участок через отверстие в каменной стене. Животное сновало туда-сюда и носило в гнездо маленькие пушинки и веточки.

В какой-то момент мышь снова скрылась за камнями и появилась с окурком во рту. По словам Венди, в этот момент они с 18-летним сыном Джеком едва не впали в истерику от смеха: со стороны ситуация выглядела так, будто грызун захотел покурить.